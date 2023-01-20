还押樟宜监狱助查 罗弥伦无法回家过年

（早报讯）涉嫌伪造财务报表向银行借贷1800万元，诺维娜全球集团联合创始人罗弥伦还押近一个月后，被下令转至樟宜监狱，继续还押协助调查。

诺维娜全球生命医疗集团（Novena Global Healthcare Group，简称NGHG）和相关公司的前董事罗弥伦（43岁）共面对两项伪造文件的控状。

事件揭露后，罗弥伦和涉案的前职员黄舜煜（43岁）2020年离开新加坡，2022年12月才被押回国面控。两人目前还押中央警署。

案件星期五（1月20日）过堂时，控方申请将他们还押樟宜监狱，以协助商业事务局调查。

法官批准控方的申请，将两名被告多还押一周，案展1月27日过堂，这意味着两人将不能回家过年。

罗弥伦和黄舜煜身穿红色囚衣，各别通过视讯出庭。罗弥伦要求与孩子见面，或给他们打电话。

控方指案件仍在调查阶段，罗弥伦的要求可以稍后安排。控方表示已经指示商业事务局加快调查速度，下次过堂时可说明案件的进展。

黄舜煜也说他想与年迈的父母见面，要求法官批准他保释。法官则指调查还未结束，拒绝他的要求。

罗弥伦涉嫌在2019年7月和10月，伪造截至2018年12月31日财年的经审计财务报表，向银行借贷1800万元。

黄舜煜也因涉嫌提呈伪造财务报表而面对两项使用伪造文件的罪名。

警方曾对两人发出拘捕令，并通过国际刑警发布红色通缉令，最终在中国执法机构的协助下，两年后将两人带回国。