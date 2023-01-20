新达信托2022财年每单位派息增长2.5％

（早报讯）新达信托（Suntec REIT）2022财年全年的每单位派息（DPU）增长2.5％至8.884分。

去年10月1日至12月31日的第四季每单位派息为1.99分，比前年同期减少12.7％，信托预计在2月28日派息。

信托星期五（1月20日）发布截至去年底的2022财年业绩。全年可派发收入增长3.4％至2亿5550万元。净房地产收入上扬24％至3亿1580万元。总营收增加19.3％至4亿2730万元。

至于下半财年的表现，每单位派息同比减少9.7％至4.074分，可派发收入也跌9％至1亿1737万元。净房地产收入则增加14.7％，报1亿6284万9000元。

在去年下半年，新加坡和英国投资组合保持坚韧表现，澳大利亚投资组合的贡献则同比减少，主要是因为受到租约到期和开始之间的时间长短（leasing downtime）的影响，以及前年同期收到一笔退租费用（surrender fee）。

新达信托管理公司总裁钟奇雄指出，虽然信托增加了固定利率贷款和加强对外币收入的对冲，但利率预计持续上升、汇率疲弱和能源成本上涨可能冲击营运收入的表现，并在短期内给派息带来显著影响。信托也可能会考虑脱售成熟的资产来加强资产负债表。