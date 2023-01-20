市场看好中国重开会提振长期经济增长 亚洲股市星期五早盘上扬

（早报讯）投资者担忧美国继续激进地加息可能导致经济陷入衰退，但同时看好中国重开会提振长期的经济增长表现，亚洲股市星期五（1月20日）早盘上涨，本地股市上升0.55％。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨18.06点，报3294.24点。整体股市交易量5亿5029万股，交易总值5亿9367万元。全场有265只上升股，下跌股有157只。

海指30只成份股多数上涨，只有两只股下跌。领涨的包括DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和云顶新加坡（Genting Singapore）。DFI零售集团上扬2.86％至3.24美元，云顶新加坡涨2.56％至1元。

区域主要股市方面，上海、日本、香港、深圳和韩国分别上涨0.54％、0.27％、0.92％、0.39％和0.32％。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁接受《联合早报》访问时说：“昨晚发布的美国初次申请失业救济金人数下跌，显示美国劳动力市场仍然吃紧，因此引发投资者对央行进一步加息的担忧。”

然而，亚洲股市似乎没有受到这个负面消息以及美国隔夜股市疲弱表现的影响。这表明市场对中国重开仍持乐观态度，认为中国重开可对长期的经济增长带来的正面影响。多个区域股市将因春节假期休市，黄佳仁预料本地股市今天的交投将保持淡静。

瑞银全球财富管理首席投资官海菲尔（Mark Haefele）指出，风险资产今年开局取得良好表现，投资情绪受到通货膨胀放缓迹象和中国迅速重开的鼓舞，但这仍可能是一种假象，经济数据最终还是会令投资者失望。利率上升滞后效应对经济增长造成的拖累可能比预期还大。

个股消息方面，新达信托（Suntec REIT）2022财年全年的每单位派息（DPU）增长2.5％至8.884分。全年可派发收入增长3.4％至2亿5550万元。信托预计在2月28日派发1.99分股息。