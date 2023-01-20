拥车证配额再调整计算法 未来三个月A组配额增加10%

（早报讯）陆路交通管理局宣布再调整拥车证配额计算方式。从2月起，每个季度的拥车证配额将根据过去四个季度报销车辆的滚动平均数来计算，进一步降低每季拥车证供应的波动。

换言之，每一季的配额基本上是过去四个季度“杀车”总量的四分之一。例如，今年2月至4月的配额是去年1月至12月总报销车辆的25％。

根据新的计算方式，今年2月至4月可供投标的拥车证配额共计9437张，比之前三个月的9128张多了3.39％，每月平均有3144张。

要是根据原有的计算方式，2月至4月的拥车证配额仅8695张，比目前少4.74％。

陆交局去年8月起采用新的拥车证配额的计算方式，每个季度的拥车证配额将根据上两个季度报销车辆的滚动平均数（rolling average）来计算。随着星期五（1月20日）的宣布，这是陆交局半年内第二次调整拥车证配额的计算方式。

A组和B组配额增加 C组配额锐减37%

今年2月至4月，应付大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证每月平均有1010张，比目前多95张（10.4％）。

大型及豪华车组（B组）拥车证增加43张（5.3％），每月平均有860张。不过，一般用于注册B组车款的公开组（E组）减少32张（11.0％），月均259张。

如此一来，未来三个月可供市场投标的汽车拥车证配额总计6391张，比去年11月至今年1月的6074张多了317张，涨幅约5.2％。

货车和巴士组（C组）拥车证配额比现在少51张（37.2％），月均86张。

电单车组（D组）配额则增加49张（5.6％），月均929张。