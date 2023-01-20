男子吃咸蛋鱼皮 惊见炸壁虎

（早报讯）男子和家人吃完整包炸咸蛋鱼皮，并准备倒出碎片配白饭吃时，突然发现袋子里还有一块“异物”，倒出来细看竟是一只“炸壁虎”，直呼恶心！

张姓男读者（53岁，工程师）向《新明日报》申诉，去年3月网购了本地牌子金鸭的咸蛋鱼皮，最近和家人一起打开来吃，却在上周一发现里头有一只炸过的壁虎。

他说，当时其实已经要吃完了，但是里头还有小碎片，心想不要浪费，毕竟一包也要七八元并不便宜，所以把碎片倒出来配着白饭吃，倒出来时却发现袋子里有一块东西。

“我拿出来看，没想到竟然是一只壁虎，差不多有四五公分长，而且还炸过了，觉得好恶心，都吃不下饭了。”

张先生后来也把白饭一起丢掉，丢掉前他先拍照留证。“幸好没有吃下去，不过还是会有心理作用，吃到油炸的东西，都会想到这只壁虎，近期都不敢吃这些油炸零食了。”

他指这包零食还没有过期，全家人吃了之后也没有出现泻肚子，或是其他不适的情况，但还是担心厂商的食品卫生和安全问题。“这壁虎明显是跟着鱼皮一起炸过了，相信同一批的鱼皮都是和这壁虎一起在炸。”

张先生说，原本只想向零食公司反映情况，若是工厂有疏漏，也能够改善，但迟迟未收到回复，让他感到不满，觉得公司不重视这问题，因而日前也向食品局投诉。

“公开经历，是希望大家可以注意食品卫生，公司也应该对顾客有个交代。”

食品局：到工厂检查 没发现虫害

食品局回复《新明日报》询问时说，接到反馈后，已对工厂进行检查。

发言人说，当局人员在检查期间并没有发现工厂有任何虫害。尽管如此，当局也已提醒业者，必须确保工厂保持清洁及没有虫害。

“公众若发现任何食品机构可能触犯卫生守则，可以上网反馈，向当局通报。当局若是取得足够证据，会毫不犹豫采取执法行动。”