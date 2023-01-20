新报业媒体任命委员会全面调查发行数据被夸大事件

（早报讯）就发行数据夸大一事，新报业媒体信托董事会已任命审计和风险委员会进行更全面的调查，再考虑是否有必要采取进一步措施。

新报业媒体星期五（1月20日）下午3时发声明，进一步解释去年3月启动的内部检讨的初步调查结果。

声明说，检讨范围为2020年9月至2022年3月的公司财务，这涵盖2020年9月至2021年8月一整个财年。检讨发现，一些月份的发行量的夸大程度，多达九万日均发行量（average daily copies）。新报业媒体委托了本地四大会计事务所的其中一所，协助进行这项独立检讨。

根据检讨的初步调查结果，新报业媒体发现，发行数据被夸大可归因于四方面。

一、日均发行量的5%，即日均4万9000报份被计入发行数据中，却未分销出去，其中大部分是电子报。这一点特别值得关注。

二、日均5000报份在订阅合约结束后，还继续算在发行量中。

三、由于没有检查所报告的发行量是否与系统所追踪的实际用量吻合，而每天平均多算了1万7000报份。

四、日均1万9000报份可能存在差异，其中包括与另一出版商之间的交易。

审计和风险委员会将集中调查上述初步调查结果，委托法律顾问协助调查，和直接向新报业媒体董事会报告调查结果。审计和风险委员会由安永（EY）亚细安与新加坡前执行合伙人罗锦伟担任主席，成员包括艾伦格禧律师事务所（Allen & Gledhill）企业并购联席主管林梅，以及汇丰银行（新加坡）东南亚全球银行业务副主席李瑞全。

此外，新报业媒体去年12月底已对涉事员工采取行动。其中四名员工后来离开公司，三名员工收到警告信。

新报业媒体集团总裁张丽琳星期五下午也电邮公司职员说，她和领导团队将全力以赴，建设一个更好的新报业媒体，让员工能够成长和充分发挥。