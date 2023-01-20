逾850家全科医生诊所 农历新年期间开放

（早报讯）全岛有超过850家全科医生诊所在农历新年假期期间继续开放，为公众提供医疗服务。

卫生部文告指出，1月21日至24日（星期六至星期二），有853家全科医生（general practitioner）诊所会于不同时段开放。当中的592家公共卫生防范诊所（Public Health Preparedness Clinics，简称PHPCs）将照常提供冠病拭子检测。

另一方面，全岛的所有10个联合检测与疫苗接种中心（Joint Testing and Vaccination Centres）于1月21日（星期六）的开放时间为上午9时至下午1时。这些中心将于1月22日至24日（星期日至星期二）暂停运作。

卫生部鼓励身体不适的公众，包括儿童在内，如果病症轻微，向他们的全科医生或到24小时运作的诊所求诊。如果病人出现急性呼吸道感染症状，例如咳嗽、喉咙痛和流鼻涕，以及发烧、失去味觉和嗅觉，就应该戴上口罩，并且避免出门拜访亲友。如有必要，出现症状的病人可到公共卫生防范诊所求诊。

公众应先致电诊所，确认诊所的开放时间，以及是否提供冠病拭子检测和疫苗接种服务，并且同诊所预约时段，才上门求诊。

已经在使用远程医疗（telemedicine）服务的个人，包括加入了居家康复计划（Home Recovery Programme）的病人，农历新年期间将能继续使用该项服务。

卫生部建议公众只有在面对严重或危及性命的紧急事故时，例如胸口疼痛、气喘或流血不止，才到医院的紧急部门求诊。卫生部也建议没有面对紧急事故的公众不要拨打995紧急热线，以确保995紧急医疗服务能够快速将有需要的病人送往医院。

除此之外，卫生部也呼吁大家继续负起社会责任，定期进行冠病测试；如果检测呈阳性，就应该遵守现有的冠病医疗方案（可参考covid.gov.sg）。

公众可浏览以下网站查询全科医生诊所名单，以及它们的开放时间：