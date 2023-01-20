公益机构设生活技能培训和进修中心 提升受益者心理健康

（早报讯）人们在冠病疫情期间承受较大的心理和工作压力，本地公益机构设心理健康及技能培训中心，为有需要的公众和社会服务工作者举办活动和提供喘息的空间，以提升他们的心理健康。

由新希望社区服务组织（New Hope Community Services）创办的甘榜实乞纳生活技能培训和进修中心（Kampung Siglap Lifeskills Training & Retreat Centre）星期五（1月20日）正式开幕。

中心由旧校舍改建而成，设施包括培训室、宿舍、礼堂和户外运动场所等。社会服务机构及社区伙伴能在中心内为有需要的家庭、青年等受益者共创各种活动，如通过生活技能工作坊、体育活动、手工艺和烹饪课程，提升他们的心理健康。

内政部长兼律政部长尚穆根出席中心开幕仪式致辞时说，虽然作为一个以基督教为基础的团体，新希望社区服务组织将不分种族宗教，为所有有需要的人提供援助，彰显新加坡作为一个多元宗教与种族社会的精神。

“我认为这样的关爱精神，为所有人民提供服务，正是宗教的本质。”

尚穆根说，这一中心也和健康SG（Healthier SG）全国策略的目标一致，旨在为我国人口，尤其是有需要的群体，提供心理健康方面的预防保健。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉也出席中心开幕仪式。