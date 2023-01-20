武吉巴督组屋电梯出现假QR码海报 当局已报警

（早报讯）武吉巴督一带组屋电梯出现印有假冒“一联通”应用二维码的海报，诱骗公众扫描进入钓鱼网站填写个人资料。社区事务署已针对此事报警。

社区事务署星期五（1月20日）发文告说，当局近日发现有骗子在武吉巴督的West Terra及West Edge组屋区的电梯张贴海报，海报附上假冒“一联通”应用的二维码，声称用户扫描二维码后，可以到网站填写表格进行意见反馈，表格内也要求用户填写姓名、电邮、联络号码和住址等。

West Edge居民委员会在星期四晚发现这些假海报后立刻采取行动，并将海报移除。

社区事务署目前已将此事通报给各市镇理事会，市镇理事会也将分别对管辖区域内的“一联通”（OneService）应用二维码进行检查。

当局已针对此事报警，钓鱼网站已被取缔，现在登录网站的访问者会接到提醒，被告知该网站疑似钓鱼网站。社区事务署目前正协助警方调查这起案件，也将与市镇会密切合作，监测可能出现的诈骗活动。

当局也提醒公众在登录任何网站时保持警惕，提交个人资料前，确保是合法网站。公众也可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。

新加坡警察部队受询时证实接获报案，目前当局正在关注事态发展。