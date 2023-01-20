涉组屋客厅蓄意纵火 男屋主和两警员送院

（早报讯）后港一间四房式组屋单位失火，男屋主被指在客厅蓄意起火，结果导致自己和到场救援的两名警员吸入浓烟，三人送院治疗。

这起火患发生在星期四（1月19日）晚上9时零5分左右，地点在后港91街第976座组屋八楼的一间四房式单位。

民防部队答复《联合早报》询问时证实火患涉及单位客厅的物品，民防人员接获通报后赶抵现场，撬门进入失火单位，并用一支灭火器扑灭火势。

为安全起见，民防人员和警察疏散同座组屋约20名居民。

初步调查显示，火势是被蓄意点燃的。

警察部队答复受询时证实，两名分别为26岁和28岁的男警员，事后在清醒的状态下送往中央医院治疗。

据了解，两名警员是在疏散失火单位内的男子的过程中，吸入过量浓烟而感到身体不适。他们目前情况稳定，已经出院。

住在失火单位的60岁男屋主在清醒的状态下送往盛港综合医院治疗，他事后在造成或助长导致危险火患风险的罪名，以及蓄意伤害公务员以阻止后者履行职责的罪名下被逮捕。

警方的调查还在进行中。

记者事发隔天（20日）下午到现场，附近还能闻到烧焦味，单位的铁门被铁链上锁，有六七名工人在粉刷单位外墙。

住在失火单位隔壁的明月（30岁，幼儿园教师）说，事发时，走廊传来急促的脚步声，她开门看见民防人员，并跟随指示疏散到楼下。“失火单位当时冒出不少白烟，但火势看似已被控制。我们晚上10点过后才陆续被允许上楼。”

陈姓居民（60岁，家庭主妇）则说，事发时她正要出门，一踏出家门就看见失火单位的窗口冒出白烟。“我从单位的窗口望进去，看到屋主在客厅点燃地上一堆物品，我心知不妙，立刻通知先生报警。”

根据陈姓居民的绘述，她在下楼前看见警察和民防人员大叫还在失火单位里的屋主开门，但屋主拒绝，甚至坚持没有失火，民防人员不得已才破门进入。

陈姓居民说，这已是失火单位五年内第二次发生火患，上一次疑是屋主在客厅抽烟，烟蒂不慎点燃客厅的物品。

“他（屋主）原本跟母亲同住。他的母亲健谈，曾透露儿子是忧郁症康复者，但自从他的母亲五年多前过世后，他的行为开始出现异常，除了两次失火事件，还曾拿着菜刀在走廊徘徊。”

该区议员黄玲玲也到场向居民了解情况。她告诉《联合早报》，有居民反映失火单位的屋主可能患有忧郁症，目前一个人住。据她了解，屋主的伤势已稳定，接下来应该会安排他到心理卫生学院接受精神评估。“我相信涉事的男子没有蓄意伤人的意图，也希望大家能够多关注身边需要帮助的人，了解他们需要哪些协助，释出更多的包容。”