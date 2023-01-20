小年夜私召车和德士供不应求 车资飙升达两倍

（早报讯）临近农历新年，很多华族司机小年夜就收工过年，公众召车难，私召车和德士服务价格飙升，车资比平日增加最低两成，最高达两倍。

据《联合早报》记者观察，星期五（1月20日）的私召车服务价格大部分时间都在高涨。比如下午约2时，从布莱德到淡滨尼的15分钟车程，Grab和Gojek价格约29元，平时则约13元左右。约下午3时半，从武吉巴督到布莱德的25分钟车程，Grab、Gojek和TADA的价格约27元到30元。康福德高德士费用则和平时差不多，约20元左右。

康福德高德士司机郭景发（46岁）受访时认为，德士的收费一向比私召车稳定，但佳节期间一整天的价格相等于平时繁忙时段或午夜有附加费的车资，也就是比平时非繁忙时段多约25％到50％，一些时候甚至还增加75％。

“这与以往疫情前的佳节期间水平相同，一般因为司机休假，供应少，或更多人出外拜年，需求飙升，因此供不应求。反观2021年，佳节期间根本和平时没差，甚至更少乘客，只有平时的七成收入。”

2014年开始驾驶私召车的何泽凯（40岁）透露，车资从上周起开始增加两成到两倍。他解释，价格一般会在佳节期间飙升，但农历新年的起伏通常最高，因为很多司机休假或提早收工回家吃饭，一些则回返马来西亚过年。

由于司机较少、需求高，私召车和德士收费都水涨船高，驾驶Grab私召车五年多的刘天和（57岁）星期五早上9时开工，到下午1时之间，收入大概180多元，比平时高近一倍。

驾驶Grab私召车近三年的陈家立（51岁）打算初一初二不休假，继续载客，趁机赚多一些。