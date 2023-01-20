春到河畔2023开幕 滨海湾花园绽放烟花

（早报讯）一年一度盛大春节庆祝活动“春到河畔2023”在滨海湾花园正式开幕，时隔两年，会场再度燃放烟花，迎接春节到来。

超过1200名受邀嘉宾和公众于星期五（1月20日）晚上齐聚滨海湾花园的海湾舫，与象征财源滚滚的巨型财神爷，以及五彩缤纷的灯饰合影。

“春到河畔2023”从1月20日农历大年二十九至1月28日正月初七，一连九天在滨海湾花园举办，与民众一同喜迎癸卯兔年。

公众可在滨海湾花园举行的春到河畔，欣赏到五彩缤纷的灯饰。（关俊威摄）

与往年不同，今年活动全面开放，公众不必申请或预定，可直接到现场，且入场免费。同时，主办方也在脸书上直播星期五的开幕式。

副总理兼财政部长黄循财作为主宾出席开幕式，并敲钟启动“春到河畔2023”。他说：“今年是防疫措施放松后的第一年，祝大家在事业和学业上‘兔飞猛进‘，身体健康，万事如意。”

今年也是自2021年以来，春到河畔首次燃放烟花，烟花从擎天树燃放，蕴含着“铁树开花“的吉祥寓意。

由宗乡会馆联合总会、新加坡中华总商会、新报业媒体华文媒体集团、新加坡旅游局和人民协会联办的春到河畔，今年迈入第37个年头。

春到河畔2023工委会主席蔡其生说：“公众能在春到河畔2023欣赏到巧夺天工的花灯，以及多姿多彩的歌舞。场内也设有零售摊位和美食街，让大家度过一个欢乐、充实的春节。”