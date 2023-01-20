FTX前美国总裁为一家加密软件起步公司筹得500万美元资金

（早报讯）加密货币交易平台FTX前美国总裁布雷特·哈里森（Brett Harrison），为一家新的加密软件起步公司Architect筹得500万美元（660万新元）资金。

彭博社星期五（1月20日）报道指出，参与的投资者包括加密货币公司Coinbase设立的Coinbase Ventures，以及加密货币公司Circle旗下风险创投Circle Ventures。

布雷特·哈里森去年9月离开FTX，他正在试图摆脱与弗里德（Sam Bankman-Fried）失败的数码资产交易所FTX的关系。

Architect公司将创造交易软件，使集中式和分散式的加密货币市场对大型投资者更容易使用。34岁的哈里森于星期四（1月19日）在接受采访时说，他希望Architect“能让人们在这个行业的交易中找回信心”。

去年市场发生的系列丑闻，包括TerraUSD稳定币的崩溃、加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）的破产，以及11月哈里森的前雇主FTX的倒台，导致投资者对加密货币的信任受到严重的动摇。弗里德随后对美国的刑事指控不认罪，并在10月面对审判。哈里森没有被公开指控在FTX美国有任何不当行为。

由于市场动荡和数码代币持续溃败，加密货币初创企业在第四季吸引到的风险投资暴跌75％，创下近两年来新低。

哈里森表示，这种背景使得Architect在FTX倒闭前后都很难筹得资金，他拒绝提供这家公司的估值。这次募资是对先前预期的重新调整。彭博社上个月报道，哈里森最初的目标是以1亿美元的估值筹集多达1000万美元的资金。