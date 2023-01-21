李总理：我国预计兔年可避免经济衰退 取得正增长

（早报讯）我国预计在兔年可避免经济衰退，并取得正增长，李显龙总理说，但这也得看外在情况，例如中国在停止清零政策之后如何恢复常态。

大年除夕星期六（1月21日），李显龙总理早上到兀兰综合交通中心，向公共交通员工，包括巴士车长、行政人员等拜个早年，并感谢他们在农历新年期间继续为人民提供服务。

随行的包括全国职工总会秘书长黄志明、会长雷家英、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、交通部兼财政部高级政务部长徐芳达等。他们也同李总理与巴士车长、SMRT和陆路交通管理局管理层代表、工会成员一起捞鱼生。

李总理接受媒体访问时，对恢复拜年活动感到高兴。他说，在虎年，新加坡国内情况稳定，疫情受到良好的控制，经济稳健发展，经济增长率也比预期好，大家也都平安。

“今年兔年，国外环境还有很多不确定因素，国内我们有良好势头，我们要把握时机，用我们的能量和精力，去拼、去为新加坡闯出一个平安、幸福、健康的未来。”

在问及与公共交通员工交流后所得到的一些反馈，李总理说：“大家都说经济情况渐渐好转了，应该加薪了。至少要添花红或红包。我们当然希望这么做，但是要看今年的情况。”

“今年我们预期经济发展会比较缓慢一点，因为发达国家有可能发生经济衰退，我们自己预计应该可以避免经济衰退，并可以得到正增长，但是这个要看外在情况，要看中国现在已经停止清零之后，他们如何恢复正常运作。我们一方面是准备应对一切的可能性，在另一方面会尽力而为，争取最好的成绩。”

贸工部早前预测，我国2023年的经济增长会放缓，增幅介于0.5％至2.5％，低于2022年约3.5％的预估增长。

每年农历新年期间，工运领袖都会拜访工友，感谢他们的付出。他们也在星期六将装有包、柑橘、购物袋、薯片和口罩的新春礼包，送到兀兰综合交通中心的公共交通员工手中。