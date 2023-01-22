时隔三年 牛车水爆竹声中迎新岁

（早报讯）爆竹声中一岁除，牛车水农历新年倒数活动时隔三年再次燃放鞭炮，以最热闹的方式送虎迎兔。

倒数活动在星期六（1月21日）大年除夕晚上10时30分正式开始，但晚上8时牛车水就出现人潮，包括在最后一分钟抢购年货的公众以及等待鞭炮燃放的人。

牛车水农历新年倒数活动主办方在万达街露天停车场燃放56串鞭炮迎接兔年，每串鞭炮高三公尺。（陈斌勤摄）

今年牛车水农历新年倒数活动最大亮点就是在万达街露天停车场燃放鞭炮的环节，也是牛车水自2020年以来首次燃放鞭炮。在群众激动的倒数声中，随着午夜12时的到来，56串高三公尺的鞭炮劈里啪啦地响起来，掀开新年的序幕。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、国防部高级政务部长王志豪、中区市长潘丽萍和惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士担任活动嘉宾。

（左起）通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明与其他惹兰勿刹集选区议员文礼佳、潘丽萍和王志豪，在舞台前自拍留念。（陈斌勤摄）

刘秀美（72岁，退休人士）和丈夫自1980年代开始，每年都来牛车水参与倒数活动。她说，虽然参与了40年，但是每年的牛车水倒数活动都会让她感到十分激动，即使时代在变，牛车水浓烈的年味40年来从未改变。

她说：“我们小时候就住在附近的直落亚逸，过年一定会有鞭炮声，因此我们很期待鞭炮的环节，听到那个声音就知道过年了。”

不少外国人也到牛车水参与农历新年倒数活动，感受春节气氛。（陈斌勤摄）

今年的活动也吸引不少外国人前来感受农历新年的气氛，来自澳大利亚的霍布森（24岁，媒体工作者）特别和朋友到牛车水感受农历新年的氛围。她说自己前一天也到滨海湾花园的春到河畔，两处绚丽的节日花灯都让人叹为观止。