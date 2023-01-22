春到河畔2023除夕夜倒数 五彩缤纷灯光秀迎新春

（早报讯）“春到河畔2023”除夕夜倒数活动星期六（1月21日）晚上在滨海湾花园举行，公众在五光十色、缤纷灿烂的灯光秀中一同欢庆农历新年到来。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉以主宾身份亲临除夕夜的活动，与公众一同迎接癸卯兔年。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（左三）观赏春到河畔的灯饰。（梁麒麟摄）

唐振辉参观了回顾新加坡早期农历新年的《年年贺卡岁岁新》特展，现场展出50多件于1950年代到1970年代在本地流通的贺年卡。这个由晚晴园—孙中山南洋纪念馆策划的展览将在春到河畔举行至1月28日。

这些贺年卡一部分是新加坡的国家文物，其他则征集自各大组织、收藏家和画家。卡片融入了肖像、歌曲、地标和吉祥图案等多种有趣的元素，展现了新加坡昔日的风光，也反映了华族传统文化和价值观。

同时，春到河畔大舞台上精彩表演不断，包括新加坡国家队带来的武术表演、华族吹打乐音乐表演、古筝演奏、舞龙舞狮等。

唐振辉上台献上新年祝福时说：“兔年很快就要到了，趁这个机会来祝大家新年快乐，心想事成，万事如意，身体健康，国泰民安。”

滨海湾花园也在零时推出三分钟的招牌灯光秀“春暖花开”，擎天树上的五彩灯光，随着经典新年曲调，有节奏地变换着色彩和频率，带来美轮美奂的视觉体验，为公众增添几许年味。

擎天树上的五彩灯光，随着经典新年曲调，带来美轮美奂的视觉体验，为公众增添几许年味。（梁麒麟摄）

“春暖花开”将于1月21日至1月29日每晚7时45分和8时45分上演；1月28日则将只有8时45分一场。

在春到河畔迎接新一年的杨菲（25岁，小学教师）特意带着妈妈一起到滨海湾守岁。她受访时说：“春到河畔的节目很精彩，五彩斑斓的灯光秀很震撼，我们都希望新的一年顺顺利利。”