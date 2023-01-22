王乙康到樟宜机场向职员和点对点载客司机拜年

（早报讯）卫生部长王乙康农历大年初一星期天（1月22日）在樟宜机场第三搭客大厦（T3）向机场工作人员和点对点（P2P）载客司机拜年，感谢他们在佳节期间提供必要服务。

王乙康上午6时许抵达樟宜机场。一同拜年的还有永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士、樟宜机场集团和新加坡民航局管理层，及来自全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会的工会领袖。

卫生部长王乙康（中）大年初一在樟宜机场向工作人员拜年，并与永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士（右三）、全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问杨涴淩（左三）、樟宜机场集团和新加坡民航局管理层，及工会领袖和机场工作人员一起捞鱼生，为新年讨个好彩头。（陈来福摄）

劳资政代表们向工作人员派发红包、年柑和礼包。礼包包括口罩、搓手液，以及由新加坡合作社运动（Singapore Co-operative Movement）连同全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会通过可持续发展募捐活动收集到的超过1000个新水杯。主办方希望派发水杯能鼓励载客司机工作时摄取充足水分。

随着冠病疫后生活正常化、国际旅客回流，今年到访新加坡的国际旅客预计达1200万至1400万人次，点对点载客服务的需求也预计随之加大。全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会在星期天发出的文告中说，自我国重开边境后，点对点载客司机已开始往返机场接送乘客。

“司机们已准备好应付社区里和抵境访客两方面预计上升的需求，并会继续采取良好的卫生措施让乘客安全出行，许多司机也尽可能继续戴口罩和让车子通风。”

全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问杨涴淩受访时说，点对点载客服务在供需两方面都经历调整期，白天一些时段有更多人召车，但司机也反映，夜间需求没有全面恢复。

“随着疫情减缓，新常态来到更好的落脚点，希望司机和乘客能享有更好的价格和生计。”

杨涴淩说，工会会继续与劳资政伙伴，以及有载客服务需求的地点配合。星期天在樟宜机场向司机拜年，也“让司机注意到樟宜机场仍是乘客需求高的地方，同时也让我们延续与樟宜机场集团的友好关系，一旦有什么要处理的事项，尤其是物流和时间安排，樟宜机场集团也能提供帮助”。