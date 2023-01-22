哈莉玛：经济前景放缓 但新加坡可因应形势争取最佳表现

（早报讯）在外部环境疲弱的宏观背景下，新加坡今年的经济增长预计会放缓，不过哈莉玛总统指出，我国仍能因应形势所需，争取最佳表现。

随着中国放宽旅行和边境限制，新加坡期待与中国的旅行联系恢复到冠病疫情前的水平，哈莉玛期许新加坡中华总商会在促进新中商业联系方面，扮演更重大的角色。

她也对中华总商会更致力促进我国多元种族社会的和谐表示赞许。

哈莉玛在大年初一（1月22日）上午以主宾的身份，出席在中华总商会大厦礼堂举行的兔年新春团拜活动“禧街聚商庆丰年”。

“禧街聚商庆丰年”由中华总商会和通商中国联合主办。中华总商会大厦位于禧街。

哈莉玛致辞时指出，新加坡中华总商会一直是本地商界强有力的支柱。在冠病疫情期间，总商会持续引领商界，促进新中之间商业的联系。过去三年，它通过上海和成都的新加坡企业中心协助700多家本地企业推展国际化。

她说：“新加坡期待把跟中国的旅行联系恢复到疫情前的水平，我们的机构正与中国同行合作，协调旅行联系保障两国人民的健康和福祉，实现这一目标。”

自2007年以来，中国是新加坡最大的投资目的地。2021年，中国连续第九年成为我国最大的贸易伙伴，占我国与世界商品贸易总额的14.2%。

哈莉玛表示，我国继续扩大同中国在数码经济、绿色经济等前瞻领域的经济合作，深化供应链的互联互通。政府也致力于提升中新自由贸易协定，以提供更透明的投资规则，并改善投资和服务的市场准入。

“这些发展突显了新加坡和中国之间长期而稳健的经济关系，这种关系也得到了新加坡中华总商会等利益相关者的支持。”

哈莉玛：维护新加坡社会和谐须持之以恒

哈莉玛也对众多不同族群的商业领袖以及外国使节出席这场新春团拜活动表示欣慰，赞许中华总商会运用华族传统节日的机会，促进多元种族与文化的交流。

哈莉玛说：“维护新加坡社会和谐是一项持之以恒的工作，不能视之为理所当然。”

全球经济走势不明朗 高泉庆：风险和商机并存

新加坡中华总商会会长高泉庆讲话时说，全球经济走势不明朗，但风险和商机是并存的，总商会对于在今年带动商界和会员发展经济，满怀期待。

“全球产业链在重新整顿，各行业都浮现新的创业机会；新加坡和世界多国也正在从疫情中重新开放，经贸往来恢复。经历风雨，才能见彩虹。在这样一个挑战和机遇并存的局势中，如果我国企业能秉持着坚韧、勤奋和创新的精神与意志，一定能奋斗出一个新天地！”

他重申，我国是个小国，唯有进入更大市场，对外开放合作及欢迎人才，“这块经济蛋糕才能做大、做好”。

他说，虽然我国这几年遭遇疫情和地缘政治挑战，但全球化、互联互通的开放型经济，是人心所向、大势所趋。他呼吁各行业的商家加入总商会和行业商团，携手走出新加坡，互补资源和分担风险，取得更辉煌成就。

通商中国主席李奕贤讲话时说，通商中国今年迈入第16个年头，推动双语双文化、致力培育“新中通人才”一直是该机构的使命。

过去三年，虽然受到疫情的影响，通商中国每年还是举办60至80个大小论坛、讲座、对话会等线上与线下的活动，让参与者对中国最新的经济、政治和社会的发展有更深入的了解。

他表示，随着中国逐渐放开出入境管制，许多搁置已久的项目和活动，包括YES新中青年实习交流计划、通商中国高级领袖研修班，以及各种商务考察和访问活动都将重新启动。

约250人参与了团拜活动，多名部长也出席活动，包括教育部长陈振声、贸工部长颜金勇、永续发展与环境部长傅海燕、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲。

来自43个国家的外国使节也共赴其盛。