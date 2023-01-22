提前两周出生 女婴兔年零时零分报到

（早报讯）兔年宝宝提前两周出生，在万家灯火举杯同庆的欢聚时刻，赶在大年初一（1月22日）零时零分与父母共同庆祝农历新年。

和今年的首位元旦宝宝一样，零时出生的兔年宝宝也诞生于安微尼亚山医院（Mount Alvernia Hospital）。这名女宝宝是邱子恒（34岁，交互设计师）和刘博（34岁，软件工程师）的第一胎，初为父母的他们喜悦之情溢于言表。

宝宝的预产期原本在2月7日，没想到除夕早上醒来的时候发现羊水破了，于是夫妻二人急忙赶到医院办理入院手续。

全程陪产的父亲刘博说：“陪产的心情很复杂，当妈妈真的很辛苦，也很心疼她，天底下的母亲们都是英雄。”

母亲邱子恒受访时说，去年5月的时候，她做了梦见自己怀孕的胎梦，而那晚丈夫也梦见院子里有三只小鸟，妻子用手托住了其中一只，后来经检查真的是怀孕了。

邱子恒说，孩子赶在农历大年初一出生是一种缘分，因为每年除夕等待十二点钟声敲响、烟花绽放的的这个时候，都是举家团聚最开心的时候。

夫妻二人目前尚未给孩子起好名字，暂时以小宝宝、小宝贝来轻声唤她。

莱佛士医院农历大年初一的零时15分也迎来一名兔宝宝。

宝宝的父亲郑延超（36岁，贸易经理）受访时说，原本这名兔宝宝预产期原本在二月底，现在才刚满35周，没想到除夕晚上8时左右羊水破了，于是孩子赶在了农历大年初一出生，但好在生产过程比较顺利。

由于女儿提前了近一个月到来，夫妻俩还没取好名字，但已经取了小名，叫窗窗。郑延超说，这是5岁的儿子之前给即将出世的妹妹取得名字。

儿女双全的他回忆说，妻子李不言（32岁，电信专家）怀这两胎时，孕吐都很厉害，头一胎一直吐到快生产前。“哥哥非常关心妈妈，也很期待妹妹的到来，给了妈妈很多甜蜜的鼓舞。”

他说，孩子出生在大年初一这个日子，以后的每个生日都像是全球华人一起为她庆祝，肯定热热闹闹的。虽然生日和新年是同一天，但给孩子的新年和生日的礼物、红包一定不会减少。