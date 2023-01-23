女子诉：寄往德国包裹退回 物归原主先得付费

女子花80元邮寄旧衣服到德国，近四个月后突然有人上门通知包裹被退回，还要跟她多收80元才能物归原主。

事主徐芳（45岁，科技公司董事）是在去年9月19日到一家新邮政分行，安排把七件旧衣服寄到德国，给在那里念书的侄儿，运费是80元。

她受访时告诉《新明日报》，等了好一段时间后，在网上查询得知，去年11月23日包裹在德国海关经检查后被扣住。

她说，今年1月6日在外工作时，突然接到一名送货员的来电，对方称已经在她家门口，要把包裹退还给寄件人，并告知得多付80元，才可以取回这个包裹。

徐芳称当时家中只有母亲在，还搞不清楚情况的她拒绝付款，对方于是带着包裹离开了。

她说自己当天下午到寄出包裹的分行查询，一名职员确认此事，并告知必须支付费用才能取回包裹，否则时间久了包裹会被弃置。

两人最后谈得不欢而散，徐芳指当时没机会问清楚，为何包裹无法被送到德国的目的地。

她坦言，寄出时所填写的表格有说明，包裹若无法送抵目的地，可退还给寄件人或者弃置，而她当初选择了前者。

“但当下没有说明，退还给寄件人是要额外收费的。”

她也认为，如果是因为邮寄服务在过程中出差错，导致包裹不能送达，应该免费退还给寄件人，甚至还应退回80元的运费，而不是多收钱。

质疑上门收钱做法

女事主质疑送货员上门收钱的做法是否合理。

徐芳说，当天接到电话说有人上门，还要收钱，脑海闪过对方是不是骗子的念头。

“直到对方拍下包裹的照片传给我，我才没那么疑惑。”

不过她认为，送货员上门前自己没有收到任何通知，也不清楚此人是代表新邮政收钱，还是其他个人或机构。

新邮政：退还包裹当下会收费

新邮政回复《新明日报》询问时说，按照公司的服务条款，若包裹无法送抵收件人，顾客得承担退还包裹费用。

发言人称，女事主的包裹无法送抵的原因，是因为所须文件不足或资料有误。新邮政也证实，会在退还包裹给发件人的当下收费。

“我们也向目的地合作方询问更多详情，但仍未得到回复。”