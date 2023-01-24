大士关卡以及新山回返新加坡路段 已经出现车龙

（早报讯）农历新年长周末即将结束，许多马来西亚人以及到马国拜年的国人为避免塞在关卡，选择提早返新，两个陆路关卡——新山关卡和大士关卡，星期二（1月24日）早上9时50分已出现车龙。兀兰长堤交通虽未堵塞，但马国新山关卡也已出现车龙，估计通关时间需要一个多小时至三个多小时。

根据Checkpoint.sg网站画面，星期二早上9时50分，新山关卡和从马来西亚回来新加坡的路段，已经出现车龙，估计通关时间需要105分钟至205分钟。

网站画面也显示，大士关卡也已经堵塞，通关时间估计需要85分钟到125分钟。

移民与关卡局星期一（23日）在脸书贴文，建议旅客在启程前先查看交通路况。据《联合早报》早前的报道，今年农历新年是一个长周末，相信大多数人会在星期三（25日）开工，从马来西亚回来的人流高峰预计会在星期二傍晚6时至午夜。

一名刘姓的女教师告诉《联合早报》，星期一从新山回返新加坡就花了四个小时，车上还有五个小孩，让她非常疲惫。

她说：“车上坐着那么多孩子，要他们安静地坐四个小时实在不容易。”

她说，她上个星期五小年夜带孩子回新山过年，本来星期二才想要回来新加坡，因怕堵车所以提早一天回来，没想到也在车龙中堵了四个小时。

也有网民表示由于堵车严重，不时有驾驶者插队，差点与其他车辆发生擦撞，吁请大家小心驾驶。