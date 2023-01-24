去年有逾700户租赁组屋家庭实现拥屋梦

（早报讯）去年本地共有超过700户租赁组屋家庭借助各项公共住屋计划和津贴来购屋，一圆拥屋梦。从2月预购组屋销售活动起，重新拥屋计划下的受益租赁组屋家庭也可申购屋契较短的三房式单位。

根据建屋发展局文告，晋升为屋主的700多户租赁组屋租户中，有七成向建屋局申购组屋，其余则购买转售组屋。约三分之二的家庭受惠于建屋局的各项购屋津贴，例如高达8万元的额外安居津贴。

大部分家庭购买非成熟市镇的三房式或四房式组屋。约半数的家庭获购屋津贴，申购三房式单位，四分之一左右则购买四房式单位。大多数家庭只用每月收入25%或以下偿还贷款，无须动用或只用些许现金。

去年，非成熟市镇的三房式及四房式预购组屋，平均售价分别为23万1000元和34万2000元。

建屋局说，另外有约2300户租赁组屋家庭已预订组屋单位，在等候工程竣工。过去十年里，共有超过7800户租赁组屋家庭成功购屋。

重新拥屋计划扩大至屋契较短的三房式组屋

建屋局也加强重新拥屋计划（Fresh Start Housing Scheme），从今年2月的预购组屋销售活动起，受益家庭可申购屋契较短的三房式单位。

目前，参与计划的租户只能购买屋契介于45年至65年的二房式灵活单位。符合条件的家庭以后可通过重新拥屋计划，购买屋契介于45年至65年的三房式新组屋，只要屋契足以让最年轻的申购者住到95岁。

2016年推出的重新拥屋计划旨在帮助住在租赁组屋、育有孩子的二次购屋者再次拥屋。

从去年5月起，重新拥屋计划购屋津贴已从原本的3万5000元提高到5万元。其中3万5000元会在屋主领取钥匙时一次过存入他们的公积金普通户头，余款将分五年发放到普通户头。

截至去年12月，共有95户家庭被纳入计划，其中44户家庭已领取钥匙、48户家庭在等待领取钥匙，另有三户则在等待预订单位。