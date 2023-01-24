新加坡华族文化知识库 明年中旬分阶段推出

（早报讯）汇集本土华族的各方面发展，弘扬文化内涵与特色，新加坡华族文化中心将推出知识库，让公众免费浏览参考。

新加坡华族文化中心主席吴绍均星期二（1月24日）在新春团拜上说，新的“新加坡华族文化知识库”计划将在明年中旬开始分阶段推出，全面介绍本土华族的文学艺术、语言教育、信仰习俗、流行文化和社群组织等方面的发展。

知识库是新加坡华族文化中心研究小组的首个项目重点，目前已获得本地文化界和学术界人士的支持和参与。吴绍均说，通过华社的合作打造知识库，有助在巩固现有华族文化研究的同时，也开拓新的研究方向。

知识库将免费推出，并以中英文发表内容，方便公众浏览。

李显龙总理去年在国庆群众大会上宣布，新加坡华族文化中心将成立研究小组，对本土华族文化的发展进行有系统的研究和介绍。这项计划获得政府的支持。

新春团拜恢复实体活动 700人齐聚一堂

新加坡华族文化中心与新加坡宗乡会馆联合总会新春团拜在冠病疫情后首次恢复实体活动，包括多名政要和使节等约700名嘉宾盛装出席，齐聚一堂。

活动主宾文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉致辞时说，国人在疫情期间团结一致得以渡过难关，但未来仍充满挑战，因此须加深归属感、加强社会纽带。“我们也须继续促进不同文化背景之间的交流和信任。”