两男生偷球鞋 榜鹅组屋屋主公开电眼画面

（早报讯）两男孩“逛”组屋偷拿球鞋，女屋主心疼儿子打工赚钱买的球鞋被偷，愤而公开电眼画面。

这起事件发生在上周二（1月17日）早上8时54分，地点在榜鹅埃奇德尔坪（Edgedale Plains）第662A座组屋的一户单位门口。

女屋主杰西事后向Stomp网站通报此事，并出示住家门口的电眼拍到的事发过程。

根据视频，一名身穿绿衣的男孩及另一名穿着黑衣的男孩路过杰西家的门口时，突然停下脚步。两人当时背着书包，绿衣男脚上穿着大头鞋，手上提着一双白鞋，而黑衣男则是脚上穿着运动鞋，手上拿着另一双黑鞋。

绿衣男转头望向单位门口的鞋架后，弯腰从鞋架上拿起了一双耐克球鞋，黑衣男则在旁观望。两人最后一前一后离开。

杰西指出，两名男孩一共拿着三双鞋离开。

“我对这两个偷走我儿子球鞋的男孩很失望。我的丈夫已经报警立案，警方说会展开调查。”

对此，有网民留言表示，男孩偷鞋固然有错，但屋主应该把昂贵的鞋子收在室内保管。另有网民指出，男孩未必来自贫困家庭，可能只是为了寻求刺激好玩，需尽早纠正以免变成习惯。

女屋主：儿努力送餐打工 买逾200元球鞋

18岁儿子努力送餐打工，才买下逾200元的球鞋，女屋主盼物归原主。

杰西透露，正在服役的儿子已通过朋友的协助，找出对方所属的中学，并联系学校告知此事。

“我希望他们能把球鞋归还原主。”