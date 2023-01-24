钓鱼电邮冒充消协职员 消协已报警处理

（早报讯）新加坡消费者协会警惕消费者，有钓鱼电邮假冒消协职员，将收件人引导至第三方网站。消协检查后确认IT系统和数据库安全，未被入侵，正进一步调查并已报警处理。

消协是从上周六（1月21日）起开始收到有关这些钓鱼电邮的通报，截至星期二（24日）下午2时，已接获13宗这类举报。

消协星期二发文告说，收到钓鱼电邮的，都是曾向消协提出投诉的消费者。13人中有五人也在去年10月收到类似钓鱼电邮。

钓鱼电邮发件人在电邮里提供了收件人索赔或纠纷案的虚假案件号，并要求他们点击一个聊天图标，来登录第三方网站以获取有关案件的最新消息或金钱赔偿。电邮也含有消协徽标。

这些钓鱼电邮是从不同电邮地址发送的，如“odoo@compueconomicos.com”、“wilson@v3.sg”和“bhm200025@sdh.sg”。消协在文告中说，由于这些电邮地址不属于消协，电邮也不是源自消协，消协因此无法确定受影响的消费者人数。

消协已检查了IT系统和数据库，确认它们安全，没有被入侵。消协也在进一步调查此事，并已报警处理。

消协星期天（22日）通过消协网站和脸书页面，将此事告知消费者，也发电邮给数据库中的消费者。它建议收到类似电邮通知的消费者，不要点击链接或聊天图标，也不要向任何第三方透露个人信息和银行信息。

“消协不会通过电邮或实时聊天，引导消费者访问另一个网站，以收到有关他们案件的最新消息或获得金钱赔偿。”

收到类似电邮通知的消费者可拨打热线9795 8397或电邮dataprotection@case.org.sg，向消协反馈。