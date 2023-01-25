星期三开盘可关注的股票

（早报讯）喜忧参半的上市公司业绩和经济数据导致投资者不愿意承担更多风险，美国星期二（1月24日）隔夜股市表现疲弱。纳斯达克指数和标普500指数分别下滑0.27％和0.07％，道琼斯工商指数则上扬0.31％。

亚太股市星期三（1月25日）开盘时涨跌不一。日本股市下滑0.08%，悉尼和韩国则分别上扬0.13％和1.16％。

新加坡海峡时报指数上星期五（1月20日）闭市收报3293.71点，上涨17.53点或0.54％。

以下是星期三值得关注的股票：

1.宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）开市前发布截至去年12月底的第三季业务报告显示，信托第三季每单位派息同比增加10.2％至2.59分，首九个月每单位派息则同比增加2.7％至7.29分。信托第三季总营收增加14.1％至4201万元，首九个月总营收增加22.7％至1亿2521万元。

信托第三季和首九个月净房地产收入分别上扬14％和23％至3086万元和9200万元。截至第三季，信托的组合租用率为97.8％，加权平均租赁期限（WALE）达4.5年。

2.胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）上星期六（1月21日）说，主要股东瑞士公司Volare集团提出自愿有条件献议，以每单位0.465元的价格买入信托10％的单位。

收购价比单位价格在1月20日的成交量加权平均价（volume weighted average price）高出9.4％，也比之前一个月、两个月和六个月的成交量加权平均价分别高出8.6％、9.7％和6.9％。Volare集团目前持有胜宝工业信托约5.4％的单位。

3.目前停牌的无招牌海鲜（No Signboard）上星期五闭市后发文告说，公司当天已向新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）提交恢复交易建议（trading resumption proposal）。

4.IPS Securex上星期五闭市后发布盈利预警，预计公司截至去年12月底的2023年上半财年将蒙受亏损，主要因为在当前疫情和地缘政治不确定性的背景下出现采购中断、区域客户推迟招标，以及现有项目出现耽误，使公司的营收下滑。具体详情将在2月14日的财报中公布。

5.星展集团（DBS）上星期五闭市后宣布，银行的英国间接全资子公司星展唯高达证券（DBS Vickers Securities）已启动自愿清盘程序。星展唯高达证券在2021年12月将业务转移到星展集团伦敦分行后，目前是一个没有营业的休眠公司。