本地股市星期三早盘大涨1.78％

（早报讯）受内部和外部的利好因素带动，新加坡海峡时报指数星期三（1月25日）大涨58.67点或1.78％，截至午休时报3352.38点。

亚太股市涨跌不一。悉尼股市下滑0.13％，日本和韩国则分别上涨0.27％和1.40％。台湾、上海、深圳和香港股市因为农历新年假期而休市。

海指成份股方面，29只上扬，一只下滑。领涨的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和新科工程（ST Engineering），分别上涨3.63％和3.13％，报2元和3.62元。

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时说，海指星期三早盘时高开高走，主要由内部和外部因素带动。内部因素方面，一些本地银行在上周末降低了固定房贷利率，这有助于提振市场的整体信心，因为市场预计利率会在过些时候出现变动。与此同时，李显龙总理提到，我国预计可在兔年避免经济衰退，这也有助于提振整体士气。

外部因素方面，李经伟指出，中国重新开放这个外部因素，是经济师期待有助于避免更广泛的衰退的因素。随着中国人渴望出国旅游，这预计将继续提振航空旅行需求，并支撑全球复苏。美国的消费价格指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）继续下滑，市场也继续期待升息步伐会放缓，甚至很快会出现转向，这个积极情绪推动股市走高。

李经伟认为，海指突破3342的直接阻力点（immediate resistance）后，有可能在短期内上涨至3386点。

IG市场策略师叶俊荣受访时说，海指很大程度上在赶上全球股市在本周初的良好表现。美国联邦储备局进入缄默期（Blackout period），没有发表鹰派言论，加上价格压力和经济状况出现缓和迹象，加强了联储局加息周期即将暂停的希望，为近期股市的复苏提供了支撑。