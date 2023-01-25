我国12月核心通胀率持平报5.1％ 整体通胀率放缓至6.5％

（早报讯）我国去年12月核心通货膨胀率报5.1％，与11月核心通胀率维持不变。这主要是因为零售和其他物品，以及电费与燃气费的较小增长，被食品和服务的较高通胀所抵消。

新加坡金融管理局和贸工部星期三（1月25日）发布的最新通货膨胀数据显示，包括私人交通和住宿成本的12月整体通胀率报6.5％，较11月的6.7％有所放缓。

环比而言，12月整体物价上扬0.2％，不包括私人交通和住宿成本的核心物价上扬0.6％。

全年而言，去年核心通胀报4.1％，显著高于前年的0.9％。整体通胀则报6.1％，显著高于前年的2.3％。

文告指出，主要经济体的需求状况已走软，供应链摩擦也继续缓解。能源和食品的价格已从去年早些时候的高点回落，但仍居高不下。

此外，主要发达经济体的劳动力市场依然紧张，造成工资压力维持强劲。在国内方面，随着工资强劲增长，单位劳工成本预计在短期内进一步上升。

在此背景下，当局预计核心通胀率会在今年上半年保持高位，并在下半年随着国内劳动力市场紧张状况和全球通胀缓和而较明显地放缓。

考虑到消费税上调等因素，金管局和贸工部预测，今年全年整体通胀率介于5.5％至6.5％，核心通胀率则介于3.5％至4.5％。