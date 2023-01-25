李总理致函祝贺希普金斯出任新西兰总理

（早报讯）李显龙总理致函祝贺希普金斯就任新西兰总理，并期待与他合作，加强两国之间极佳的双边关系。

44岁的希普金斯（Chris Hipkins）星期三（1月25日）宣誓就职。我国外交部同天公布李总理写给希普金斯和原任新西兰总理阿德恩的信函。

李总理在写给希普金斯的贺函中，祝福他和他的政府在任内取得圆满成功，并强调新加坡和新西兰有着深厚和长久的友谊。作为小而开放的经济体，两国在很多课题上看法相似，如自由贸易和国际法的重要。

新加坡和新西兰2019年缔结增进伙伴关系（Enhanced Partnership）。李总理提到，两国在增进伙伴关系的五个支柱开展了多方面的合作，包括贸易、国防、科学与科技、民间交流和气候变化等领域。

两国也在冠病疫情期间相互大力支持，包括确保供应链保持连通和定期交流抗疫经验。

李总理同天也致函阿德恩，在她卸任之际送上祝福。他形容阿德恩一直是新加坡的好朋友，在她担任总理期间，新加坡和新西兰的关系得到加强。

李总理提到，两国是在阿德恩2019年5月首次正式访新时，启动了增进伙伴关系。阿德恩去年4月再度正式访新时，两国也将增进伙伴关系扩大到气候变化和绿色经济方面的合作。

李总理说，与阿德恩的对话总能令他感到舒心，例如当两人就如何管理冠病疫情，以及区域和国际课题交换意见时。因此，当得知阿德恩决定卸下总理职务，他感到惋惜，虽然他能完全理解阿德恩这么做的原因。

阿德恩上星期四（19日）突然宣布辞职，震惊国内外。她当时自称“已经没有足够的精力”（no longer has enough in the tank）继续领导国家。

李总理说，阿德恩这番真诚的个人声明令他感动。他在信中对阿德恩说：“我希望你在交接职务后，能重新积蓄力量（recharge your tank），并继续以其他方式为公共事务做贡献。”