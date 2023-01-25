在机场“开玩笑”称行李有炸药 非洲男子被判罚款2000元

（早报讯）在樟宜机场通关时声称行李有炸药，男子“开玩笑”闯祸，非但行李被彻查，自己最终上不了飞机，还被判罚款2000元。

来自非洲坦桑尼亚（Tanzania）的被告奥马尔（Omar Abdulrehman Aziz，28岁），原本准备在1月6日乘飞机出国，却因为他“开玩笑”而惹上官司，滞留我国近三周之后，他在星期三（1月25日）出庭认下一项抵触防止骚扰法令的罪状。

根据案情，案发当天早上10时许，被告与友人在樟宜机场办理登机程序，准备搭乘下午12时40分的酷航（Scoot）班机前往曼谷。

机场人员问他们行李是否有充电宝、平板电脑等违禁物品时，被告回说没有，但称他有通称“RDX”的高能炸药。机场人员再问被告是什么意思时，被告回复“nuclear”（核能）。

另一名机场人员听到这番对话，告诉被告他不该跟机场人员说这番话。被告与友人的行李跟着被彻查，两人也不被允许登机，值班经理过后更通知了机场警察。

被告在庭上声称，他当时只在开玩笑，后来也向机场人员道歉。据他称，他以为道歉就没事，直到登机前才被告知他与友人都不准上飞机。警方完成初步调查后允许友人离境，被告则被令留下接受进一步调查。

被告求情时说，经过警方调查官的一番解释，他承认自己闯了大祸。他恳请法官看在他第一次触法的份上，给予他最低的罚款数额。