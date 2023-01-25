用学生和家长身份证资料冒领口罩 补习中心女职员认罪

（早报讯）声称担心口罩没人领会浪费，补习中心女职员私下将学生和家长的身份证资料记下，再用他们的身份冒领20个淡马锡基金会派发的免费口罩。有家长在领不到口罩后报警，进而揭发女职员的行为。

被告韩凤泳（译音，58岁）事后称，如果学生和家长没有去领取口罩，就会“浪费”，她因此才会冒领口罩。

被告星期三（1月25日）承认一项欺骗罪名，另一项盗取他人资料的控状则交由法官下判时一并考虑。

淡马锡基金会在2021年2月发放一款深蓝色的可重复使用口罩，所有本地居民都可免费领取一个。公众只要到指定的自动贩卖机，输入身份证号码就可领取口罩。

被告案发时在本地一间连锁补习中心担任前台职员，她一般会向家长和学生收取身份证资料，作为报名课程的手续。

同年3月，被告觉得家人口罩不够用，于是萌生贪念，找机会将家长和学生的身份证资料偷偷记下，打算用来冒领免费口罩。

3月2日至9日之间，被告跑到住家附近的自动贩卖机，输入家长和学生的身份证资料，前后冒领了20个口罩。

一名家长在尝试为儿子和自己领取口罩时被拒，拨打基金会热线电话查询，才发现口罩已经被领走，她于是在同年3月3日报警处理。

当局后来通过警方电眼查出被告身份，同年3月11日上被告住家捉人，并从被告住家搜出被她冒领的20个口罩。

根据心理卫生学院的评估报告，被告没有患上囤积症（Hoarding Disorder），也没有任何精神疾病。

案展2月10日下判。