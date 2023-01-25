骆建佑兔年旗开得胜 印尼羽毛球大师赛取开门红

（早报讯）我国羽毛球头号男单骆建佑在兔年的第一仗旗开得胜，以2比0击败中国新星李诗沣，晋级次圈。

在印度度过年除夕后，骆建佑便马不停蹄地随新加坡羽毛球队飞往印度尼西亚，在星期三（1月25日）开启了印尼大师赛（超级500赛）征程。他在首圈赛对垒23岁的中国球员李诗沣，首局以21比14先下一城后，次局以21比16获胜，昂首挺进下一圈。

骆建佑在两周前的马来西亚公开赛首圈也对上李诗沣，后者当时利用拉吊控制骆建佑的节奏，尝试压制他的速度和进攻，骆建佑最终凭较丰富的比赛经验以21比19、23比21险胜。

星期三的比赛，骆建佑除了第一局先丢一分外，其余的时间都处于领先位置。尽管第二局一度被对手追至16平，但李诗沣的犹豫不决，加上骆建佑在网前球的处理上更为出色，让他渐渐将比分拉开，并以21比16锁定胜局。

这是两人第四次交手，骆建佑至今取得了全胜纪录。他将在次圈赛中对垒东道主选手奇科。

奇科在首圈艰难地以2比1逆转战胜从资格赛打起的印度小将拉贾瓦特晋级。值得一提的是，他过去四次对垒骆建佑毫无胜绩，后者在兔年的第二仗应该有望再进一步。

首圈最大的看点是前世界首号球员、日本名将桃田贤斗和前世界排名第二的中国好手石宇奇的对决。

两人在首局战得难分难解，但石宇奇在第二局的优势逐渐明显，最终以21比18、21比7淘汰对手。