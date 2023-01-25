食品局召回更多法国Jay and Joy食品

（早报讯）从法国进口的多个Jay and Joy食品可能出现病菌李斯特菌，新加坡食品局下令进口商召回受影响食品，召回行动正在进行中。

食品局星期天（1月22日）发文告说，爱尔兰食品安全局（FSAI）发出通知召回法国品牌Jay and Joy产品，因为产品可能含有李斯特菌（Listeria monocytogenes），一种可造成食因中毒的病菌。症状可能包括发烧、腹部绞痛以及腹泻。

受影响的产品包括乳酪，它们是Jeanne Le Blute Vegan Blue Cheese、Jill Vegan Goat Cheese、Josephine Vegan Brie、Vegan Pate、Vegan Geraspte Kaas Grated Cheese，以及Jean Jacques Vegan Maroilles。

食品局星期三（1月25日）召回同个品牌的多两歀产品Jeta Frais和ParmiJoy，这两个受影响的产品批次代码和食用期限为今年1月14日至3月30日之间。

当局已下令进口商Eurolink Nutrition私人有限公司召回受影响的产品，召回行动正在进行中。

食品局劝请购买受影响产品的消费者不要食用。若已吃了受影响产品，并担心健康，应及时就医。消费者也可联络商家，询问详情。