星期四开盘可关注的股票

（早报讯）企业业绩欠佳再度引发投资者对经济陷入衰退的担忧，美国星期三（1月25日）隔夜股市表现继续疲弱。除了道琼斯工商指数微升0.03％，纳斯达克指数和标普500指数分别下滑0.18％和0.02％。

日本股市在星期四（1月26日）开盘时上涨0.14％，韩国则微跌0.02％。悉尼股市星期四休市。

新加坡海峡时报指数星期三开盘成功突破3300点的关键阻力位，闭市收报3352.77点，上涨59.06点或1.79％。

以下是星期四值得关注的股票：

1.中国矿业国际（China Mining International）闭市后发文告说，公司向新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）提交申请，延迟发布截至去年12月底的2022财年业绩至4月1日。这是因为公司在中国绝大部分的员工感染了冠病、2022财年的贸易交易量大幅增长，以及今年农历新年提前到来，影响了结账工作。

2.兽医护理业者Asia Vets控股（Asia Vets Holdings）闭市后发布盈利预警，预计公司截至去年12月底的2022财年将蒙受亏损，主要因为营收下滑和专业费用增加。具体详情将在2月28日或更早发布的财报中公布。

3.许兄弟集团（Koh Brothers Group）闭市后宣布，截至去年12月底的2022财年净利同比下滑13％至601万元，每股盈利同比下滑13％至1.46分。在公司全部业务增长的推动下，全年营收上涨39％至3亿5070万元。董事会建议派发每股0.2元年终股息。

4.许兄弟生态工程公司（Koh Brothers Eco Engineering）闭市后宣布，截至去年12月底的2022财年净利同比上涨7％至218万元，每股盈利与去年持平，为0.08分。得益于工程和建筑部门，以及可再生能源部门的业务增长，公司营收同比上涨16％至2亿零937万元。董事会建议派发每股2.5分年终股息。