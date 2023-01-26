杨莉明：政府持续与业界合作扩大科技人才库

（早报讯）科技公司陆续传出裁员，但本地对掌握技能的科技人才整体需求仍强劲。政府会继续和各领域业者合作，扩大科技人才库，以把握数码经济带来的新机遇。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说，近期大型科技公司如微软、脸书母公司Meta裁员引起关注，许多人担心会影响新加坡。

她指上周出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会时，会面的政治和业界领袖皆同意，当今科技公司面对各种挑战，但大家也认同，科技将继续成为经济成长的支柱。

她在星期四（1月26日）在Step IT Up x Temus培训课程推介仪式上致辞时说，尽管有科技公司在急速扩张后调整人力，但其他领域如银行、物流业等仍在招聘科技人才。

她透露，资讯通信媒体发展局于2016年推出加快培训专才计划，至今已培训超过1万3000人，并成功找到科技相关工作。因此她乐见由Temus公司推动的Step IT Up培训课程，以吸引没有科技背景，但有志从事科技业者参与。Temus承诺，未来三年通过这项转业计划，栽培400名软件开发人员。

Temus是一家由淡马锡（Temasek）与全球数码技术服务公司UST在2021年4月合作成立的公司，主要业务为私营和公共部门提供数码化转型解决方案。

另一方面，Temus总裁杨吉全说，公司希望在2025年底前，将员工的人数从现有约200人，大幅增加至1000人。

这项课程没有学历要求和年龄限制，参与学员除了上四个月密集培训课程和有导师指导外，每月可获得3000元津贴，结业后会获聘担任Temus公司软件开发人员。

培训课程推出后反应热烈，去年8月首次开放报名时，接获超过800份申请，申请者包括中年转业者、厨师、验光师等，第一批22名学员即将在今年3月毕业。

即将在4月开始的新一轮低代码开发人员课程，现已开放给本地公民及永久居民申请，有意报名者可浏览www.stepitup.temus.com了解详情。