本地股市星期四早盘上涨0.43％

（早报讯）本地股市延续前一天的涨势，新加坡海峡时报指数星期四（1月26日）截至午休时上涨14.49点或0.43％，报3367.26点。

截至11时55分，亚太股市涨跌不一。日本股市下滑0.18％，香港和韩国则分别上涨1.67％和0.77％。台湾、深圳、上海和悉尼股市星期四休市。

海指成份股方面，18只上扬，两只持平，10只下滑。领涨的是新翔集团（SATS）和扬子江船业（YZJ Shipbuilding），分别上涨3.04％和2.42％，报3.05元和1.27元。

领跌的是DFI零售集团（DFIRG）和云顶新加坡（Genting Singapore），分别下滑1.21％和0.99％，报3.26美元和1元。

辉立nova分析师皮莉扬卡（Priyanka Sachdeva）说，亚洲股市的走势谨慎乐观，因为中国反弹和复苏的可能性继续提振全球金融市场投资者的整体情绪，但这继续被经济放缓和衰退压力的逆风抵消。

皮莉扬卡认为，由于中国等部分亚洲股市仍然休市，星期四股市的成交量预计保持低迷。

瑞士宝盛银行亚太研究主管马修斯（Mark Matthews）在接受彭博社电视访问时说，尽管企业财报存在不确定因素，企业今年的收益预计保持坚挺，标普500指数涨幅可达10％。他认为，若出现经济衰退，这会是非常轻微的衰退，今年上半年的经济表现将是疲软的，到了下半年才有望取得复苏。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）接受法新社访问时指出，市场关注星期五（1月27日）发布的美国个人消费支出（PCE），这是联邦基金政策的一个关键指标，也仍然是风险市场的关键因素。