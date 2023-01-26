云端学习平台第四季启用 海员在家也可接受培训

（早报讯）本地航运公司到了今年第四季，将能使用全新的云端平台培训海员，预计可省下每名海员约5000元的相关费用。

新加坡高级海员联合会星期四（1月26日）发文告说，旗下的海联（Wavelink）海事学院正投入资源开发云端学习管理系统，不只能为个别公司提供所须的培训和评估，还有舰桥和机房的模拟演习，让海员在家也可以接受培训，准备好下一次出海。

这是高级海员联合会通过数码化为航运公司和海员提供的另一项创新培训方案，为冠病疫情后航向混合培训模式掌舵。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生受邀参与高级海员联合会和海联海事学院时隔两年多再度举办的新春午宴。他致辞时强调，我国要维持领先海事中心的地位，就须跟上行业的新趋势和变化。

“同时，我们必须不断提升我国的劳动力，让海事人员具备有效履行职责的技能，并应对未来的挑战。”

海联海事学院为此将继续通过一系列的培训项目，提供航海方面的就业机会。

其中，分别在2010年和2016年推出的劳资政航海培训奖计划和劳资政航海机械培训奖计划，至今已培训400多人，当中超过100人已毕业成为航海人员。

疫情期间，海联海事学院也迅速转向线上教室，让超过4500名海事专员从260多轮的课程中受益。

高级海员联合会秘书长、职总会长雷家英说，海事业在疫情期间经历快速数码化的时期，并采用了新科技，海员也因此须掌握新一套技能。

她说：“这为海员和岸上人员运用线上和移动技术展开培训、监测和互动等活动打开了新机遇，随着我们走出疫情，要让海事员工能准备好迎向未来工作，劳资政三方的合作至关重要。”