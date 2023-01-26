裕廊西小贩中心第三季重开 设有更多熟食摊和座位

（早报讯）关闭两年多的裕廊西小贩中心预计今年第三季重开，重新规划后的小贩中心不再设有湿巴刹，并会增设更多熟食摊位，也会有更多座位。小贩中心将由长城美华咖啡店集团旗下子公司负责管理。

国家环境局星期四（1月26日）发文告说，考虑到附近居民的消费习惯和需求，经重新规划后，裕廊西小贩中心的熟食摊将从原本的34个增至39个。一楼及二楼分别设有15和24个熟食摊位。

小贩中心的座位也会从原本的479个增至约580个。

裕廊西小贩中心经改造后，座位将从原本的479个增加到约580个，熟食摊位也会增到39个。（构想图/国家环境局提供）

在这之前，小贩中心地下层和一楼是停车场，二楼共有48个摊位，其中34个卖熟食，14个是巴刹摊位。

根据环境局和人民协会在2020年10月至11月，针对2000名居民展开的问卷调查，多数受访者希望裕廊西小贩中心能有更多熟食而非巴刹摊位，95％的居民也习惯到附近超市或其他巴刹购物。

小贩中心现有的电动扶梯及车辆出入口位置也会调整，以便食客进出。

小贩中心在2020年8月关闭，当时仍在营业的有12名熟食摊贩及六名巴刹摊贩。环境局将联络原有的熟食摊贩，询问他们是否有意重返小贩中心继续营业。

管理公司JW50 向摊贩收取的费用是招标者中最低的

获委任管理裕廊西小贩中心的是长城美华食品有限公司旗下的JW50 Hawker Heritage（简称JW50）。这将是公司负责管理的首座小贩中心。

环境局说，当局共收到三家业者的计划书，相比之下，JW50的提案最全面，且符合翻新后的裕廊西小贩中心所想取得的成果。例如，一楼熟食摊位将售卖本地小贩美食，二楼摊位则会售卖国际化美食、佳节美食、即食食品等。

环境局指出，长城美华在管理咖啡店和菜饭摊位等餐饮场所拥有专业的知识和经验，有助吸引摊贩进驻裕廊西小贩中心。与此同时，JW50有意向摊贩收取的每月费用也是所有招标者中最低的。

JW50也计划推出摊贩孵化计划，为符合条件的摊贩提供较低租金长达一年。