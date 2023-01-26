被控用杀虫剂喷邻居宠物鸟 女子不认罪

（早报讯）妇女被指开风扇对准楼上邻居住家单位，用杀虫剂喷邻居的宠物鸟，导致鸟儿受到不必要的痛苦，结果被控上法庭。但妇女不认罪，案件于星期四（1月26日）开审。

被告是40岁的周慧茹（译音），住在榜鹅埃奇德尔坪（Edgedale Plains）第133座组屋三楼的单位。

她面对一项抵触动物和飞禽法令（Animals and Birds Act）的控状，指她于2021年11月11日，在单位内借助一把朝上的风扇，向红耳鹎（Jambul）喷洒杀虫剂，导致它咳嗽和呼吸困难。

受害鸟儿是住在被告楼上邻居养的宠物鸟。

控方星期四传召女邻居出庭供证。

女邻居供证时说，她住在四楼的单位已有19年，也有养鸟的习惯，与邻居关系还算不错，除了被告之外。

女邻居透露，大约五年前便开始接到建屋局和市镇会的电话，说有人投诉她的冷气压缩机很吵，或家里在晚上11时至凌晨3时间常发出噪音，她后来才知道投诉人是被告和她的家人。

女邻居表示，家人晚上都已睡觉，而且噪音是从楼上单位传来的，她曾与被告一家解释，后来投诉从噪音变成养鸟纠纷。

被告曾向市镇会投诉，说女邻居在窗口挂鸟笼，很危险。

女邻居也说，有名好心人在案发当天来找她，说看见楼下邻居用杀虫剂喷宠物鸟。她事后与丈夫商量，联络新加坡防止虐待动物协会，并将事件告知公园局。