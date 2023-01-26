【印尼大师赛】不敌东道主球员奇科 骆建佑止步次圈

（早报讯）我国头号男单骆建佑在星期四（1月26日）下午举行的印度尼西亚羽毛球大师赛（超级500赛）0比2不敌东道主球员奇科，止步次圈。

世界第八的骆建佑在交手记录上以4胜0负领先对手，此役第五度展开较量，奇科进入比赛后连连得分，拉开双方的比分差距。骆建佑虽在局间休息回来后找回手感并追回比分，但他在18比18时出现失误，连丢三分让奇科以21比18先拔头筹。

虽然骆建佑的印尼球迷不少，但由于和他同时进行比赛的是印尼男双吉迪恩／苏卡穆约和中国男双刘雨辰／欧烜屹，现场充斥着为印尼队加油的声音。在二号球场亮相的骆建佑在次局依旧处于劣势，世界排名第23的奇科跟上骆建佑的节奏并限制了他的发挥，骆建佑几个回球失误让奇科以11比3进入间歇。

骆建佑在9比20时落后时挽救了六个赛点，但还是无阻奇科最终以21比15拿下胜利，这是后者职业生涯首次在巡回赛战胜骆建佑，他将两人的交锋记录改写至1胜4负。

奇科下一圈的对手是加拿大的杨灿，后者较早时以21比13、10比21、21比18淘汰日本的西本拳太。

杨佳敏第七次首圈出局

在星期四凌晨进行的女单赛事中，世界排名第35的我国女将杨佳敏再次遭遇一轮游，这是她在过去八项赛事中第七次首圈出局。自去年8月的世界锦标赛开始，杨佳敏只有在11月的德国海洛公开赛打进次圈，其余比赛都止步首圈。

对垒排名比自己高四位的丹麦球员莱恩·克里斯托弗森，她耗时56分钟才20比22、21比14、20比22宣告落败。

至此，我国羽队在印尼站已全部出局。有兴趣观看比赛的读者可前往SPOTV频道，或是上世界羽联官网看比分直播。