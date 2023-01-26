明年第二季起 房地产交易分阶段数码化

（早报讯）涉及繁杂转让手续的房地产交易将分阶段采用数码平台，买卖双方可通过电子形式轻松付款和提交文件，更高效办理手续以及查看最新进度。平台预计最迟在明年第二季推出首个阶段。
房地产交易（conveyancing）是产权转让的法律程序，目前以纸质文书工作为主。
新的数码平台预计在2026年全面落实，无论是公共、私人住宅，还是商业和工业房地产，都可使用这套全面数码化的流程。
文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期四（1月26日）在全球导航卫星系统创新比赛颁奖礼上致辞时，作出上述宣布。
他说，2019年一项调查显示，房地产交易中有七成文件是纸质版，77%的款项以支票或银行本票的形式支付，完成一项交易更是需要8到12周。“在如今的数码时代，这对于在多数情况下相当直截了当的交易来说，时间也许太长了。”
房地产交易一般涉及众多利益相关方，包括律师、金融机构、房地产经纪和发展商等，他们同样能够受益于数码平台。唐振辉举例说，房地产经纪不必一直向客户或律师了解交易进度，可直接通过系统查询；律师也可让客户提供电子签名，节省时间。
土管局早前为房地产交易数码平台展开招标，获颁合同的Tech Mahindra（新加坡）将与土管局合作，分三个阶段开发和落实新平台。
首阶段将涵盖发展商销售、转售和楼花转售（sub-sale）交易的选购权书（OTP）程序，预计最迟在2024年第二季完成。后两个阶段分别涵盖发展商销售交易，以及转售和楼花转售交易的剩余程序。