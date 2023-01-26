明年第二季起 房地产交易分阶段数码化

（早报讯）涉及繁杂转让手续的房地产交易将分阶段采用数码平台，买卖双方可通过电子形式轻松付款和提交文件，更高效办理手续以及查看最新进度。平台预计最迟在明年第二季推出首个阶段。

房地产交易（conveyancing）是产权转让的法律程序，目前以纸质文书工作为主。

新的数码平台预计在2026年全面落实，无论是公共、私人住宅，还是商业和工业房地产，都可使用这套全面数码化的流程。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期四（1月26日）在全球导航卫星系统创新比赛颁奖礼上致辞时，作出上述宣布。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在全球导航卫星系统创新比赛颁奖礼上致辞。（关俊威摄）

他说，2019年一项调查显示，房地产交易中有七成文件是纸质版，77%的款项以支票或银行本票的形式支付，完成一项交易更是需要8到12周。“在如今的数码时代，这对于在多数情况下相当直截了当的交易来说，时间也许太长了。”

房地产交易一般涉及众多利益相关方，包括律师、金融机构、房地产经纪和发展商等，他们同样能够受益于数码平台。唐振辉举例说，房地产经纪不必一直向客户或律师了解交易进度，可直接通过系统查询；律师也可让客户提供电子签名，节省时间。

土管局早前为房地产交易数码平台展开招标，获颁合同的Tech Mahindra（新加坡）将与土管局合作，分三个阶段开发和落实新平台。

首阶段将涵盖发展商销售、转售和楼花转售（sub-sale）交易的选购权书（OTP）程序，预计最迟在2024年第二季完成。后两个阶段分别涵盖发展商销售交易，以及转售和楼花转售交易的剩余程序。