本地股市延续升势星期四再涨0.73%

（早报讯）亚洲几个主要股市因为假期休市，不过，有交易的市场多在星期四（1月26日）吐气扬眉，纷纷报捷。

新加坡海峡时报指数延续前个交易日的涨势，闭市上扬24.42点或0.73％，报3377.19点。全天交易14亿股转手，交易额13亿1000万元，上升股413只，下跌股189只

辉立证券资深股票经纪李俊升接受《联合早报》访问时说：“本地股市在去年12月局限于窄幅波动之后，终于迎来新年涨势，这股涨势也跟美国标普500指数在我们假期休市时上涨3%有关系。”

海指成份股升多跌少。领涨的是新翔集团（SATS），上升3.72%至3.07元；新科工程（ST Engineering）涨2.49%至3.70元，以及扬子江船业（Yangzijiang Shipbuiding）升2.42%至1.27元。

下跌幅度最大的是皇胜酿酒（Emperador）达1.94%，收市报0.505元；凯德投资（CapitaLand Investment）下跌1.25%至3.95元，以及丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）滑落1.10%，报收1.80元。

亚太股市方面，香港股市假期后第一天复市便以腾涨2.37%作收。主要是因为农历新年假期的消费和旅游数据显示香港和中国大陆正在复苏。证券交易员都因为新年假期旅游和电影票房更胜冠病疫情之前的数据大受鼓舞。

东京股市小跌0.12%，而首尔股市则上扬1.65%。

台湾、深圳、上海和悉尼股市星期四休市。