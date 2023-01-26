欢庆国际海关节 逾300名关税局人员获颁奖项

（早报讯）配合1月26日国际海关节，新加坡关税局颁发逾300份服务和卓越计划奖章，褒奖在疫后时代坚守岗位的关税人员，其中九人因表现亮眼获颁今年度世界海关组织奖状。

配合2022年国际海关节“培养下一代：促进海关知识共享和职业自豪感的文化建设”的主题，我国关税局星期四（1月26日）在职总礼堂举行的欢庆活动上表彰了坚守前线的关税局人员，肯定他们保障进口税收，以及为贸易提供便利、公平和安全所付出的努力。

服务超过12年的关税局方案与参与处助理处长莫哈末·苏菲安（Muhammad Suffyan，38岁）副总监督受访时说，冠病疫情是个挑战，也是一次改变的机遇。“不少文件转变为线上处理和保存。前些年成为关卡调查官和法院主控官的经历，也让我更能从不同视角观察，并找出税务漏洞。”

苏菲安是关税局服务奖章得主之一，共有超过300人获颁这个奖项，他们的服务年限介于五年至40年。此外，19个小组成员和四人也分别获得贸易、服务、企业友善、执法和创新领域的卓越计划奖。

关税局局长陈汉辉以主宾身份颁奖致辞时强调，关税局致力于推动数据和数码化的培训，让团队与时俱进。“转变工作模式与提升技能的同时，也希望关税局人员能在工作中找到前行目标，继续履行我们的任务。”