花拉路坑洞事故 建设局：隧道钻凿机施工维修 导致土壤松动

（早报讯）有关花拉路部分路段2022年11月路面出现坑洞的事故，新加坡建设局受询时说，初步调查显示，一台在地底施工的隧道钻凿机（tunnel boring machine）事发时正在进行维修，机器前方的土壤松动，导致路面出现坑洞。

《联合早报》去年11月曾报道，由于路面出现坑洞，必须紧急展开维修工程，荷兰路前往花拉路的支路，以及相邻的一条车道，自11月15日起连续关闭六天后，于同月21日重新开放。

然而，为了进行额外维修工程及检查受影响支路以外的路段，花拉路最左边一段约100公尺长的车道将继续关闭。花拉路地下车道第三条车道的部分路段也将关闭，以确保支路的车辆能安全驶入花拉路。

公用事业局星期四（1月26日）回复《联合早报》询问时说，上述事故是由深隧道阴沟系统（DTSS）第二阶段项目的工程导致的，当局和承包商西松建设公司（Nishimatsu Construction）目前正在协助建设局的调查。

至于事后仍关闭一些车道的决定，公用事业局指出，该路段目前仍在进行灌浆（grouting）和加固的工作，预计会在今年3月完成修复及开放。

建设局也指出，相关工程目前仍在停工中，当局现阶段正在调查事故中是否有违反建筑管制法令，并会在完成调查后考虑采取执法行动。