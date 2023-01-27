（早报讯）美国科技股的强劲表现带动美国星期四（1月26日）隔夜股市全面上扬。纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨1.76％、1.10％和0.61％。

亚太股市星期五（27日）开盘时都上涨。悉尼、韩国和日本分别涨0.44％、0.17％和0.01％。

新加坡海峡时报指数星期四延续兔年首个交易日的开门红，闭市收报3377.19点，上涨0.73％或24.42点。

以下是星期五值得关注的股票：

1.星狮地产（Frasers Property）与星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）星期四闭市后发文告宣布携手以6亿5250万元收购NEX购物中心的50％股权。星狮地产信托与星狮地产在这项收购的持股比率是51％和49％。

2.丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）星期四闭市后宣布，截至去年12月底的第三季每单位派息为3.39分，同比减少2.9％。信托第三季营收和净房地产收入分别同比增加5％和4.9％至1亿7045万元和1亿2880万元。信托第三季可派发收入为9233万元，平均整体组合租用率从第二季的95.6％微升至95.7％。

3.星狮地产信托星期四闭市后发布截至12月底的第一季业务报告显示，信托零售组合租用率同比增加1.2个百分点至98.4％。信托73％的借贷为固定利率，即将在2023财年下半年逐步到期的能源对冲，可灵活更新。

4.银丰金融（MoneyMax）星期四闭市后宣布，成功以数码代币（digital token）的形式发行商业票据，筹得1254万元资金。这个001系列代币将在1月27日于ADDX数码证券平台上市。