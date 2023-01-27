组屋转售价去年第四季涨2.3％ 全年涨10.4％增幅比前年小

（早报讯）整体组屋转售价连续11个季度上扬，去年第四季环比上涨2.3％，但受降温措施和高利率影响，是过去一年增幅最小的季度。组屋转售价全年涨10.4％，增幅小于前一年的12.7%。

根据建屋发展局星期五（1月27日）发布的2022年第四季组屋数据，去年第四季组屋转售价格指数是171.9，增幅为2.3%，高于预估的2.1%。然而，这仍是过去一年增幅最小的季度，也是2020年第三季以来的最低季度增幅，当时的增幅为1.5％。

纵观全年，组屋转售价在2022年上涨了10.4％，低于2021年的12.7%。不过，这仍显著高于2020年的5％增幅，转售价格指数也处在历史新高。

去年第四季的转售组屋交易量，环比则下挫了12.6%，从去年第三季的7546宗交易，降至6597宗交易。它同2021年第四季相比，也下跌了16.9%。

2022年全年有2万7896宗转售组屋交易，与2021年的3万1017宗交易相比，全年交易量下跌了10.1%。

另一方面，建屋局去年第四季批准了8476起组屋出租申请，相较第三季批准的8192起，环比增加了3.5%，同比则下跌19.7%。2022年全年得到批准的组屋出租申请减少了15.1％，从2021年的4万2623起，减至3万6166起。截至去年第四季，出租的组屋单位共有5万6647个，环比增加了0.5%。