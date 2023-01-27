不满对方突停车 电单车骑士怒殴德士叔

（早报讯）到灵堂吊唁后骑电单车离开，骑士不满前方德士突然停车，和德士叔起了口角，先往车内吐痰，再一阵拳打脚踢，导致德士叔鼻梁骨折。

被告是26岁的沈俊泉（译音），他面对五项蓄意伤人和动粗等罪名，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时纳入考量后，星期四（1月26日）被判监36周。

案情披露，2021年11月19日傍晚6时许，因为下雨，受害者在义顺81街第837座组屋附近的有盖走道让乘客下车，停车前也亮起了警示灯。

乘客下车时，后方骑着电单车的被告不满受害者突然停车而鸣笛，接着驶过德士时，用手向受害者比划了一下。

受害者等乘客下车后驱车离开，途中被告驶向他，两人对谈时，被告突然向德士内吐痰，吐在受害者的左腿上和副驾驶座上。

受害者下车质问，被告一拳打向他的左脸颊，导致他跌倒在地，被告接着对受害者的头和脸拳打脚踢一番后才离开。

有公众见状报警，受害者被送往医院救治，被诊断出眼眶红肿、眼结膜出血，鼻骨骨折、颈肌肉拉伤等。

受害者得到14天病假，医疗费共430元75角。

代表律师求情时说，被告事发前刚出席至亲的丧礼，因此情绪波动颇大，太伤心而失去了判断能力。不过主控官指出，往生者是被告上司的母亲，对于至亲的说法存疑。法官也下令被告赔偿受害者的医药费。

在灵堂挥拳打三人

在灵堂和工人起冲突，被告挥拳打三人。

另一项控状的案情揭露，同一天稍早时，被告在灵堂告诉工人想拿走桌上的饮料和矿泉水。但工人因语言不通，把饮料和水放在地上，结果惹恼被告，两人起了纠纷。

另一名工人上前了解情况，被告认为对方来帮同事，因此打了对方的鼻子和下巴，然后再转身拳打了第一名工人。

被告这时看见第三名工人在罗厘旁搬东西，问对方的身份后，又拳打对方的鼻子和脸颊。

三人之后求医，第二名工人鼻梁轻微骨折，其他两人无大碍。