资金持续流入 海指延续上涨势头

（早报讯）资金持续流入市场，本地股市延续上涨势头。新加坡海峡时报指数星期五（1月27日）高开高走，一度接近3400点的阻力位，闭市报3394.21点，上涨17.02点或0.5％。

与虎年最后一个交易日的3293.71点相比，指数在本周仅有的三个交易日“兔”飞猛进超过3％。

亚太其他地区股市也全面上涨。其中，上海股市上涨0.76%，领跑亚太市场；深圳和首尔股市分别上涨0.65%和0.62%；香港和悉尼股市各涨0.54%和0.34%；悉东京和台湾股市分别微涨0.07％和0.04%。

本地股市全场成交量15亿6000万股，总成交额14亿元。上升股335只，下跌股222只。

成份股方面，20只上涨，七只下跌，三只持平。

涨幅最大的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），前者起2.96％，收报2.09元；后者起2.22％，收报1.84元。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别滑落1.58％和1.39％，报1.25元和0.71元。