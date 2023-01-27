吉宝房地产信托去年下半年每单位派息2.95分

（早报讯）吉宝房地产信托（Keppel REIT）2022财年下半年可派发收入同比增长3.7％至1亿1040万元，全年增长4.1％至2亿2094万元。

信托下半年每单位将派息2.95分，同比增长2.4％。

吉宝房地产信托在星期五（1月27日）闭市后公布截至去年底的下半年和全年业绩显示，下半年的净房地产收入为7800万元，同比下滑2.4％。全年则增加2.0％至1亿5890万元。

信托下半年的可派发收入，包括第一笔为数1000万元的“周年纪念派息”（Anniversary Distribution）。信托去年宣布会在接下来，每半年派发“周年纪念派息”，直至2026年庆祝成立20周年，每年会派发2000万元，总额达1亿元。

信托表示，2022财年的可派发收入上升，主要是因为在2021年5月收购的吉宝湾大厦（Keppel Bay Tower）带来的贡献、数年前的所得税开销经过调整，以及“周年纪念派息”。可是一部分增幅因为布里斯班George Street 275号办公楼被脱售、悉尼的Chifley Square 8号大楼的贡献减少，以及贷款成本升高而减少。

信托的全年每单位派息达到5.92分。根据去年底的0.91元闭市价，派息收益率为6.5％。

吉宝房地产信托价格星期五起3.74％，收报0.97元。