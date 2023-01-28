建屋局：受延误预购组屋项目比率 从逾90％减至40%

（早报讯）随着建筑业从冠病疫情中复苏，预购组屋建造工程延误的问题也大有改善，过去两年里，延误项目中，有超过半数已交付给买家，受延误项目的比率从2021年的超过90％减少至目前约40%。

建屋发展局星期六（1月28日）发文告说，疫情趋缓、客工人手问题改善，加上当局给予建筑业大力的支持和援助，预购组屋工程延误的情况已进一步改善。

建屋局在过去两年交付了52个预购组屋项目，占所有因疫情受延误项目的约55%。

建屋局局长陈明锐说：“项目完成率已超出疫情前的水平，实际上达到过去五年来的新高。接下来两年，我们将继续致力减少预购组屋项目的延误，在确保安全和质量的前提下，交付更多组屋给买家。”

建屋局日前说，去年共有22个组屋项目的2万多个单位竣工，单位数量与2021年相比增加近50%。2022年全年竣工的单位和项目数量，也高于之前五年。建屋局的目标是在今年再完成22个组屋项目的约2万个单位。当局预计在约两年内建完所有受疫情延误的预购组屋项目，包括数个等候时间较短的项目。

疫情以来首个不受延误的等候时间较短组屋 预计首季竣工

建屋局自2018年起推出等候时间较短组屋（Shorter Waiting Times Flats），这类新组屋在推出销售前已开始兴建，因此等候期少于三年。当局至今已推出近1万1000个这类单位，其中约7200个是在疫情暴发后，即2020年至2022年推出的，以让屋主能更早入住。

自疫情以来首个不受延误影响的等候时间较短组屋项目，预计今年第一季度竣工。这个位于蔡厝港的项目Keat Hong Verge是在2020年下半年推出，尽管当时人手短缺及建筑材料供应出现问题，这个项目还是能如期完工，第一座组屋已开始交付给买家，其余两座则会在第一季度内建好，买家等候时间只有2.1年。